KONYA,() - KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servis otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 16 öğrenci yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu Meteoroloji Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan servis otobüsü, iddiaya göre buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 16 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (1)
KONYA,() - KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servis otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 16 öğrenci yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu Meteoroloji...
06 Ocak 2017 Cuma 10:46
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