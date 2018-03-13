(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank'ı JÖH koruyor

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () ÇİFTLİK BANK'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan gerginliğin ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.Jandarma Özel Harekat (JÖH) da tesisler önündeki güvenlik önlemlerine dahil oldu. Yüksek kar vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmadığı iddia edilen Çiftlik Bank'ın alacaklılarının Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerini basmasının ardından jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) da tesisler önünde güvenlik önlemlerine dahil oldu. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelere ödeme yapmadığı belirtildi. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200'e yakın çiftçi, Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerine kamyonlarla gelerek baskın yaptı. Çiftçiler alacaklarına karşılık çiftlikteki hayvanları almak istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçilere müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma görevlileri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. ÖZEL HAREKAT KORUYOR Dün akşamdan itibaren Çiftlik Bank'ın Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tesisinin önünde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, JÖH ekipleri ile birlikte güvenlik önlemini artırarak nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste zarar ziyan tespiti çalışması yaparken, Veteriner Hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.