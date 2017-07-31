(Görüntülü Haber) Çiftçinin 'Zekat' olarak ayırdığı 3 ton buğday çalındı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, çiftçi 45 yaşındaki Mehmet Ali Şahin'in hasat sonrası zekat olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için ayırdığı 3 ton buğday çuvallarla pencereden çalındı. Olay, dün akşam saatlerinde Aydınlık Mahallesi'nde meydana geldi. Şaşmaz Sokak'ta bulunan çiftçi Mehmet Ali Şahin'e ait ambara giren kimlikleri belirsiz kişiler, traktör römorkunda bulunan 3 ton buğdayı çuvallarla pencereden çaldı. Şahin'in yerinde olmadığını fark ettiği buğdayı çalan kişilerin bulunması için polis, ambarda parmak izi alıp çalışma başlattı. Mehmet Ali Şahin, buğdayı hasat sonrası ihtiyaç sahiplerine vermek için zekat amacıyla ayırdığını belirterek, şöyle dedi: "Ambarın kilidi kırılmamış. Çevreyi araştırdığımda havalandırma için koyduğumuz küçük pencereden girerek çaldıklarını anladım. Bu sene hasat sonrasında zekatımı fakir fukara dağıtmak için getirdiğim buğdayı çaldılar. En büyük tesellim, yakalanmaları olacak. Zekat olarak ayırdığımız buğdayın çalınması bizi üzdü."