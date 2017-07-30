Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Nuri B., sahil bandındaki çiçeklerin üzerinden atlamak isterken düşerek yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçenin sahil şeridinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen Nuri B., sahil girişindeki çiçeklerin üzerinden atlamak istedi. Nuri B., bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Başından yaralanan ve düştüğü yerden kalkamayan Nuri B.’nin yardımına koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı Nuri B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırdı.
(Görüntülü Haber) Çiçeklerin üzerinden atlamaya çalışırken başından yaralandı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Nuri B., sahil bandındaki çiçeklerin üzerinden atlamak isterken düşerek yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçenin sahil...
30 Temmuz 2017 Pazar 13:42
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