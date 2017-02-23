Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

(Görüntülü Haber) Cezaevine ziyarete gitti, park ettiği otomobilinden 9 bin lirası çalındı

Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde, tutuklu ağabeyini ziyarete giden inşaat işçisi 50 yaşındaki Aşır İnal'ın, cezaevi önündeki araziye park ettiği otomobilinin koltuğunun altına a koyduğu 9 bin...

Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde, tutuklu ağabeyini ziyarete giden inşaat işçisi 50 yaşındaki Aşır İnal'ın, cezaevi önündeki araziye park ettiği otomobilinin koltuğunun altına a koyduğu 9 bin lira, cüzdan ve cep telefonu çalındı. Olay dün Ereğli E Tipi Cezaevi önünde, otopark olarak kullanılan boş arazide meydana geldi. 5 çocuk babası Aşır İnal, 01 LS 040 plakalı otomobiliyle tutuklu ağabeyi M.İ.'yi ziyaret etmek için cezaevine geldi. İnal, yanındaki 9 bin 60 lira ile içinde kimlikleri bulunan cüzdanını ve cep telefonunu sağ ön koltuktaki minderin altına koyup, üzerine de montunu ve kemerini bırakarak, aracını kilitleyip cezaevine girdi. Ağabeyiyle görüşmesini tamamlayan Aşır İnal otomobiline döndüğünde sağ ön kapının zorlanarak açılmış olduğunu, parası, cüzdanı ve cep telefonunun çalındığını fark etti. İnal önce cezaevinde görevli askerlere haber verdi. Ardından olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. BORCUNU ÖDEMEK İÇİN BANKADAN ÇEKMİŞ 9 bin lirayı İstanbul'da inşaatlarda çalışarak biriktirdiğini belirten Aşır İnal şunları söyledi: ''Parayı borcumu ödemek için banka hesabımdan çekmiştim. Şu an mağdur oldum. Cezaevi önü olduğu için gönül rahatlığıyla otomobili buradaki otoparka bırakıp, ziyarete gittim. Zaten aracı park edecek başka bir yer yok. Herkesin aracı burada park halinde. Burada güvenlik önlemi alınmalı.''

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.