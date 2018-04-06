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(Görüntülü Haber) Cezaevine ziyarete gelirken, cezaevi yakınında kaza yaptılar: 5 yaralı

Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,() Konya'nın Ereğli ilçesinde cezaevindeki bir yakınlarını ziyarete gelen 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, cezaevi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye...

Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,() Konya'nın Ereğli ilçesinde cezaevindeki bir yakınlarını ziyarete gelen 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, cezaevi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ü Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğli Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan cezaevindeki bir yakınlarını ziyaret için Ereğli'ye gelen Hender Elkakmış'ın kullandığı 63 HN 420 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü Elkakmış ve yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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