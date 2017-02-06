Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), () - İSTANBUL'da cezaevinden firar ederek taksi ile İzmit'e gelen T.B. polisin takip ettiğini anlayınca araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Polis, T.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cezaevinde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan T.B. firar etti. T.B., İstanbul'dan bir taksiye binerek İzmit'e gelirken, ihbar üzerine plakası bildirilen taksi takibe alındı. Taksi adım adım takip edilirken, Otogar kavşağına gelindiğinde T.B. polisleri fark edince, aracı durdurdu. Araçtan inen T.B. koşarak kaçmaya çalışırken peşine düşen polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bekirdere Polis Merkezi'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Cezaevinden firar eden tutuklu yakalandı
Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), () - İSTANBUL'da cezaevinden firar ederek taksi ile İzmit'e gelen T.B. polisin takip ettiğini anlayınca araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Polis, T.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Ümraniye'de...
06 Şubat 2017 Pazartesi 19:01
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