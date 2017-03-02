Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...

(Görüntülü Haber)Cezaevinde intihar girişimi

İZMİR'in Buca İlçesi'ndeki Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde cinayet suçundan tutuklu olan ve psikolojik sorunları bulunan 28 yaşındaki Y.G., kaldığı koğuşta yatağını yakarak intihar girişiminde bulundu. Cezaevi infaz görevlileri tarafından...

İZMİR'in Buca İlçesi'ndeki Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde cinayet suçundan tutuklu olan ve psikolojik sorunları bulunan 28 yaşındaki Y.G., kaldığı koğuşta yatağını yakarak intihar girişiminde bulundu. Cezaevi infaz görevlileri tarafından söndürülen yangında vücudunda yanıklar oluşan tutuklu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Buca'da bulunan Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Y.G., psikolojik sorunları nedeniyle girdiği bunalım sonucu koğuşta yatağını ateşe verdi. Diğer mahkumların çabasına rağmen yataktan inmeyen Y.G., intihar etmek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine koğuşa giren cezaevi infaz görevlileri yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Yatak söndürülürken, Y.G.'nin vücudunda yanıklar oluştu. Cezaevine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan tutuklu tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Y.G.'nin cinayet suçundan tutuklu olduğu belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.