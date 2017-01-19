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(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de, geçen yıl Ekim ayında cezaevinden firar eden ve 4 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan 25 yaşındaki G.T., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü...

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de, geçen yıl Ekim ayında cezaevinden firar eden ve 4 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan 25 yaşındaki G.T., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Ekim ayında cezaevinden firar eden ve 4 ayrı işyerinden hırsızlık yapan G.T.’nin Nişancı Paşa Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, G.T. ile sobada çalıntı malzemeleri yakmaya çalışan ev sahibi 46 yaşındaki D.E.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise işyerlerine hırsızlık amaçlı girmekte kullanılan malzemeler ile 4 ayrı işyerinden çalınan yaklaşık 15 bin lira değerinde mutfak ve nalbur malzemesi, ısıtıcı, giyim eşyası ile projeksiyon cihazı ele geçirdi. El konulan çalıntı malzemeler daha sonra sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden D.E. emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen cezaevi firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan G.T. ise tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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