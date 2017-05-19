(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi eşine döner bıçağıyla saldırdı (Ek Fotoğraf)

"ÖLDÜKTEN SONRA HABER OLMAK İSTEMİYORUM" Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Melek A., cezaevinden firar eden kocası 23 yaşındaki Oğulcan A.'nın döner bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağındaki 30 santimlik kesi, 50'den fazla zımbayla kapatılan Melek A., kucağındaki oğluyla birlikte, bir kadın tarafından kurtarıldığını belirterek, "Öldükten sonra haber olmak istemiyorum" dedi. İki çocuk annesi Melek A., 2013'ün Ağustos ayında henüz lise öğrencisiyken, ailesinin rızası olamadan kaçarak, restoranlarda garsonluk yapan Oğulcan A. ile evlendi. Patlangıç Mahallesi'nde ev kiralayan çift, birlikte garsonluk yaparak geçimlerini sağlamaya başladı. Çiftin 2015'te A.A. isimli kız, geçen yıl ise A.M.A. ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirirken, Oğulcan A. 2012'de işlediği belirtilen cinsel istismar suçundan dolayı, geçen yıl ağustos ayında, 2.5 yıl hapse mahkum edildi. Oğulcan A., Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, Melek A. ise boşanma kararı aldı. Cezaevinde görüştüğü eşine boşanmak istediğini belirten Melek A., olumlu yanıt alınca dava açmak için hazırlıklara başladı. DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI Melek A.. geçen 12 Mayıs'ta eşi Oğulcan A.'nın cezaevinin açık bölümünden firar ettiğini öğrendi. 15 Mayıs'ta Melek A.'yı arayan Oğulcan A., çocuklarını görmek için Taşyaka Mahallesi'ndeki Erasta Alışveriş Merkezi'ne (AVM) gelmesini istedi. Saat 22.30'da çocukları 1 yaşındaki A.M.A ve 2 yaşındaki A.A. ile birlikte alışveriş merkezinin amfi bölümüne gelen Melek A., Oğulcan A. ile buluştu. İddiaya göre önce çocuklarını seven Oğulcan A., daha sonra Melek A.'ya hakkında dedikodular olduğunu belirterek hakaret etmeye başladı. Bu sırada önceden çalıların arasına sakladığı döner bıçağını eline alan Oğulcan A. saldırıya geçti. Melek A.'nın sol bacağına darbeler indiren öfkeli koca, genç kadından kucağındaki oğlunu bırakmasını istedi. BİR KADIN YARDIMA KOŞTU Kanlar içinde kalan ve yardım çığlıkları atan Melek A.'nın yardımına çevredeki kalabalığa rağmen yine bir kadın koştu. Oğulcan A.'ya arkadan sarılarak merdivenlerden aşağı iten kadın da ayak başparmağından yaralandı. Oğulcan A. koşarak uzaklaşırken 2 yaşındaki A.A. babasının döner bıçağıyla annesine saldırdığı anları birkaç metre öteden gözyaşları içerisinde izledi. Sol bacağında yaklaşık 30 santimetre kesik oluşan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan kadının bacağındaki yaralar 50'den fazla tel zımbayla kapatıldı. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürerken Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kaçan Oğulcan A.'nın peşine düştü. Bulunabileceği adreslere baskınlar yapan polis, Oğulcan A.'yı geçen çarşamba günü gözaltına aldı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Oğulcan A. tutuklanıp, tekrar cezaevine gönderildi. "ÖLDÜKTEN SONRA HABER OLMAK İSTEMİYORUM" Hastanedeki tedavisi süren Melek A., büyük korku ve panik içinde yaşadığını belirterek, öldükten sonra haber olmak istemediğini kaydetti. Çocuklarını görmek istemesi üzerine olay günü eşiyle buluştuğunu anlatan Melek A. "AVM'nin içine girmesi istedim, dışarı çağırdı. Döner bıçağını önceden saklamış. Amfinin alt merdivenlerinde oturmak istedim. Beni yukarı çıkardı. O sırada döner bıçağını sakladığı yerden alarak vurmaya başladı. Kasıtlı ve planlı şekilde hareket etti. Daha öncede ailemi arayıp, 'Bedelini ödeyecek', 'Ona zarar vereceğim' şeklinde tehditleri vardı. Önce çocuklarını sevdi, ardından döner bıçağıyla bana vurmaya başladı" dedi. "OĞLUMU KORUMAYA ÇALIŞTIM" Olay sırasında kucağında oğlu, birkaç metre ötede kızı olduğunu aktaran Melek A. "Oğlumu sırtımı dönerek korumaya çalıştım. Kızım ise her şeyi gördü. Bir kadın kalabalıktan yardıma koştu. Başka müdahale eden olmadı. Sırtından yakalayıp tutmaya çalışan kadının ayak başparmağında 5 dikiş var. Gücü bitince merdivenlerden aşağı itmiş. Daha sonra elini kolunu sallayarak kaçtı. Kızım sinir krizi geçirdi. Onu sakinleştirmeye çalıştı. Çok kan kaybım vardı. Hastanede gözümü açtım" diye konuştu.Oğulcan A.'nın tekrar cezaevine geri gönderildiğini sözlerine ekleyen Melek A. korkularının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:"Acaba gelecek mi? Çocuklarıma ya da bana zarar verecek mi korkusu olmadan yaşamak istiyorum. Gerekirse çocuklarım onu hiç tanımadan büyüsün. Gerekli tedbirler lütfen alınsın."