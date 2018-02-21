Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi, Bolu'da piknik yaparken yakalandı

İSTANBUL Maltepe Açık Cezaevi'nden 2 ay önce firar eden S.Ü. (39), Bolu'da piknik yaparken polis tarafından yakalandı. İstanbul Maltepe Açık Cezaevi'ne 'uyuşturucu madde ticareti'nden giren ve burada içeri 'yasak eşya sokmak' suçundan...

İSTANBUL Maltepe Açık Cezaevi'nden 2 ay önce firar eden S.Ü. (39), Bolu'da piknik yaparken polis tarafından yakalandı. İstanbul Maltepe Açık Cezaevi'ne 'uyuşturucu madde ticareti'nden giren ve burada içeri 'yasak eşya sokmak' suçundan cezası devam eden S.Ü., 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Hakkında cezaevi firarisi olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Ü.'nün Bolu'da olduğu tespit edildi. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ü.'nün Gölköy mevkiinde olduğunu belirledi. İçerisinde bulunan göl ve yeşil alanları nedeniyle mesire alanı olarak da kullanılan Gölköy Barajı'na giden ekipler, S.Ü.'yü ailesiyle birlikte piknik yaparken yakaladı. Polis tarafından yapılan aramada, S.Ü.'nün üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314