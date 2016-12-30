(Görüntülü Haber) Cezaevi aracı devrildi: 1 yaralı

Halim AKCA/BUCAK(Burdur), () BURDUR'un Bucak İlçesi'nde mahkumları taşıyan cezaevi aracının devrilmesi nedeniyle 1 asker hafif şekilde yaralandı. Antalya- Burdur karayolundaki kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne seyreden 07 EFJ 62 plakalı cezaevi aracı, Bucak İlçesi'nin Uğurluköy yakınlarında kar nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç, refüje çarparak devrildi. 5 asker ve 7 mahkumun bulunduğu araç, bir süre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, 1 asker hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı asker, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer asker ve mahkumlar da tetbiren aynı hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.