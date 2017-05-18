(Görüntülü Haber) Ceza yazan jandarmanın üzerine mazot dökmeye kalkıştı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da belgesiz yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmasına tepki gösteren minibüs sahibi Haşim D., tartıştığı jandarmaların üzerine bir bidon mazotu dökmeye kalkıştı.



Olay, Çorum-Ankara karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Yaşar B’nin yönetimindeki 19 AG 223 plakalı minibüs, şehir merkezinden aldığı yolcularıyla birlikte Kınık köyüne giderken, yol üzerindeki jandarmanın uygulama noktasında durduruldu. Jandarmanın yaptığı kontrollerde minibüsün yolcu taşıma belgesi olmadığını tespit eden ekipler, sürücü Yaşar B. ile araçta bulunan minibüsün sahibi Haşim D. hakkında cezai işlem uygulamak istedi. Buna itiraz eden minibüs sahibi Haşim D. ile kardeşi Arif D., jandarma görevlileriyle tartışmaya başladı. Sinirlenen Haşim D. iddiaya göre minibüs içerisinde bulunan mazot dolu bidonu eline alarak, jandarma görevlisinin üzerine dökmeye çalıştı.



Çıkan arbede sonrası Haşim D. ve Arif D. polis ve jandarma tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine gelen Ahmet D. ise kardeşlerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, ekiplerle tartıştı.



Olay sonrası minibüs otoparka çekilirken, yolcular da başka bir minibüsle köylerine gönderildi.