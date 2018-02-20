Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye...
Fed tutanakları öncesi dolar 3.75, euro 4.65 lirada, Borsa yükseldi
Dolar 3.75, euro 4.65 lira,...
'Zeytin Dalı Harekatı'nde öldürülen terörist sayısı 1641 oldu
TSK: 1641 terörist etkisiz hale...

(Görüntülü Haber) Ceylanpınar'da şehit 2 polisle ilgili davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 12'nci duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında...

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 12'nci duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında 4 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015 tarihinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken teröristler tarafından uykularında şehit edildi. Başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında 'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'tan dava açıldı. Davasının 12'nci duruşması bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Hasan Aydın'ın hazır bulunurken, Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Sanıklar Kürtçe olarak yaptıkları savunmalarına tercüman aracılığıyla üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek olayla ilişkilerinin olmadığını savundu. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tutuklu yargılanan 4 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise olaya ilişkin yeterli delilin bulunmadığını öne sürerek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Sanık avukatları, ertelenen duruşma üzerine 'Savunmanın kısıtlanması', 'delillerin toplanmaması' ve 'uzun tutukluluk' gerekçeleriyle AYM'ye başvuru yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314