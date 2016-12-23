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(Görüntülü Haber) Çevik Kuvvet minibüsü TIR'a çarptı: 11 polis yaralı

KIRKLARELİ'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüs, kavşakta dönüş yapan TIR'a yandan çarptı. Kazada 11 hafif polis yaralandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube...

KIRKLARELİ'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüs, kavşakta dönüş yapan TIR'a yandan çarptı. Kazada 11 hafif polis yaralandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan 39 AA 0041 plakalı minibüs, il merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşaktan dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle TIR'a sıkışan minibüsü kurtardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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