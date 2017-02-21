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(Görüntülü Haber) Çeşme açıklarındaki batık teknede 2 ceset bulundu

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında, 19 metre derinlikteki bir batık teknenin içinde, kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 1'i kadın 2 kişinin, yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin edilen cesetleri bulundu. Dalgıçların çıkardığı cesetler,...

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında, 19 metre derinlikteki bir batık teknenin içinde, kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 1'i kadın 2 kişinin, yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin edilen cesetleri bulundu. Dalgıçların çıkardığı cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftlik Mahallesi açıklarında deniz patlıcanı çıkaran dalgıçlar, bugün saat 15.00'te, denizin dibinde batık bir tekne olduğunu fark etti. Dalgıçlar durumu, sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) dalgıçlarından yardım istedi. İzmir'den gelen DEGAK dalgıçları, Çiftlik Koyu'nun 1 mil kadar açığında bulunan batık fiber teknenin bulunduğu bölgeye gitti. Yaklaşık 19 metre derinlikte, ters dönmüş durumdaki fiber tekneye ulaşan dalgıçlar, altında 2 ceset olduğunu belirledi. Dalgıçlar, uzun uğraşlar sonucu, dağılmak üzere olan bir kadın cesedini zorlukla denizden çıkardı. Bir yıldan fazladır deniz dibinde olduğu sanılan ceset, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirildi, karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar, olay yerine tekrar giderek, denizin dibindeki ikinci cesedi de çıkardı. Bir erkeğe ait olan ikinci cesette denizden çıkartılarak balıkçı barınağına getirildi. Mültecilere ait oldukları sanılan cesetler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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