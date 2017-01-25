ANKARA -İZMİR () Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çeşme Uç Burnu'nun kuzeyinde Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 göçmenin yakalandığını açıkladı. Dün Çeşme bölgesinde görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından saat 01.51?de İzmir Çeşme Uçburnu kuzeyinde tespit edilen hareket halindeki lastik bot bölgede seyir haline bulunan Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak içerisindeki 23 Suriye, 10 Afgan ve 1 Türk uyruklu olmak üzere toplam 34 göçmen yakalandı.
(Görüntülü Haber) Çeşme açıklarında lastik bot içerisindeki 34 göçmen yakalandı
ANKARA -İZMİR () Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çeşme Uç Burnu'nun kuzeyinde Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 göçmenin yakalandığını açıkladı. Dün Çeşme bölgesinde görevli...
25 Ocak 2017 Çarşamba 11:06
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