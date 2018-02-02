Bülent TATOĞULLARI- Antalya() ANTALYA'da polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonda, aranması bulunan 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı 50 mahallede 100 adreste yapılan operasyonda 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında yakalama kararı bulunan ve hükmü kesinleşmiş 30'u tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı
Bülent TATOĞULLARI- Antalya() ANTALYA'da polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonda, aranması bulunan 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilere...
02 Şubat 2018 Cuma 17:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.