ÖLÜ SAYISI 8 OLDU Cerablus'ta, polis merkezi yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi.
(Görüntülü Haber) Cerablus'ta bombalı araçla saldırı: 8 ölü, çok sayıda yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 8 OLDU Cerablus'ta, polis merkezi yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi.
07 Mart 2018 Çarşamba 18:40
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