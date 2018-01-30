(Görüntülü Haber) Cep telefonundan müstehcen film izleyip, iki kadını taciz etti

ANTALYA'da cep telefonundan müstehcen film izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği iddia edilen Suriyeli Ahmed E. (18), polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, müstehcen görüntüler bulundu. Kepez ilçesinin Yeniemek ve Habibler mahallelerinde bir gün arayla iki kadının taciz edildikleri yönündeki şikâyetleri üzerine, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin, Suriye vatandaşı Ahmed E. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Ahmed E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonunda inceleme yapan polis, çeşitli pornografik görüntüler olduğunu belirledi. Görüntüler izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği ve taciz sırasında görüntü izletmeye çalıştığı belirlenen Ahmet E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.