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(Görüntülü Haber) Cep telefonu kapkaççısı yakalandı

ADANA, () - ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonları ile 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen 27 yaşındaki Engin Ü. yakalandı. Merkez  Seyhan İlçesi'nin Şakirpaşa,...

ADANA, () - ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonları ile 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen 27 yaşındaki Engin Ü. yakalandı.

Merkez  Seyhan İlçesi'nin Şakirpaşa, 2000 Evler ve Uçak mahallelerinde 2 kadın, kapkaç yöntemiyle cep telefonları ve paralarının çalındığı ihbar etti. Bir kadının da aynı yöntemle çantasının alınmak istenmesi üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Engin Ü., olduğunu belirledi. Polis takibe aldığı Engin Ü.'yü 2000 Evleri Mahallesi'nde gözaltına aldı. İlk yakalandığında kapkaçları kendisinin yaptığını kabul eden Engin Ü., ifadesi sırasında ise, "Sarhoştum ne dediğimi bilmiyorum, kapkaçları ben yapmadım" dedi.

İfadesinin ardından kapkaç şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Engin Ü., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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