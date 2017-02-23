(Görüntülü Haber) Cep telefonu alarmı faciayı önledi

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, ) Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. Evde çalan cep telefonu alarmı faciayı önledi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sıla sokak'ta oturan Gül ailesinden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Saat 07.30 telefonun çalan alarm sesine uyanan Emre (22), yoğun gaz kokusunu hissederek, uykudaki annesi Ayşe, babası Ahmet ve kız kardeşi Selinay'ı (19) güçlükle uyandırarak ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar oturdukları devin pencere ve kapılarını açarak, içeriyi havalandırdı. Gazdan etkilenen Gül ailesinden anne ve baba, 112 Acil Servis Ambulansıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe hastanesine gönderilirken, Selinay ve Emre Gül ise Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.