(Görüntülü Haber) Cenazeden dönen otobüs aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı (Yeniden)
YOZGAT'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında E-88 karayolu Yozgat şehir geçişinde meydana geldi. Sivas'ta...
12 Ocak 2017 Perşembe 23:12
YOZGAT'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında E-88 karayolu Yozgat şehir geçişinde meydana geldi. Sivas'ta bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıkanları taşıyan Hüseyin Zeyrek yönetimindeki 06 DB 5669 plakalı otobüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki traktör ile iki otomobile çarpan otobüsteki 27 kişiden 4'ü, hafif yaralandı. Ambulanslarla Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi. Trafik ekipleri, devrilen aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.
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