(Görüntülü Haber) Cemelli köyü ve Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden temizlenmesi sırasında çekilen görüntüler

HATAY () Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyiş devam ediyor. ÖSO güçleri sosyal medya hesaplarından Afrin'de Cemelli köyünü ve Bafelyun Tepesi ve çevresinin teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan çatışmaların görüntülerini yayınladı.