Çağatay KENARLI/İSTANBU,()-GAZETECİ Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve dün akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına alındı. Terör , istihbarat ve ilçe polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve havalı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen pompalı tüfek olayda kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesi Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. AYNI MAHALLEDE OTURUYORLAR Gözaltına alınan 5 şüphelinin de olayın yaşandığı Güngören Akıncılar Mahallesi'nde oturduklarının belirlendiği öğrenildi. Çocuk şüpheliler adli işlemler için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Cem Küçük'ün kardeşinin kaldığı eve isabet eden kurşunlar: Aynı mahallede oturan 5 çocuk gözaltına alındı
Çağatay KENARLI/İSTANBU,()-GAZETECİ Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve dün akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına...
21 Şubat 2017 Salı 21:50
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