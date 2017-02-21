Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

(Görüntülü Haber) Cem Küçük'ün kardeşinin kaldığı eve isabet eden kurşunlar: Aynı mahallede oturan 5 çocuk gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBU,()-GAZETECİ Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve dün akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına...

Çağatay KENARLI/İSTANBU,()-GAZETECİ Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve dün akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına alındı. Terör , istihbarat ve ilçe polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve havalı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen pompalı tüfek olayda kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesi Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. AYNI MAHALLEDE OTURUYORLAR Gözaltına alınan 5 şüphelinin de olayın yaşandığı Güngören Akıncılar Mahallesi'nde oturduklarının belirlendiği öğrenildi. Çocuk şüpheliler adli işlemler için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.