(Görüntülü Haber) Cem Küçük'ün kardeşinin kaldığı eve isabet eden kurşunlar: Aynı mahallede oturan 5 çocuk gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBU,()-GAZETECİ Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve dün akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına alındı. Terör , istihbarat ve ilçe polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve havalı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen pompalı tüfek olayda kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesi Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. AYNI MAHALLEDE OTURUYORLAR Gözaltına alınan 5 şüphelinin de olayın yaşandığı Güngören Akıncılar Mahallesi'nde oturduklarının belirlendiği öğrenildi. Çocuk şüpheliler adli işlemler için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.