(Görüntülü Haber) Çelikhan'da yılbaşı gecesi asayiş denetimi





Selim SONKAYA-ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılbaşı gecesinde asayiş uygulaması yapıldı.



İlçe Emniyet Amirliği ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güvenlik bir ortamda geçirmeleri için aralıksız olarak asayiş ve yol kontrol uygulamasını yaptı. Geçen yıl İstanbul'da bir eğlence merkezinde meydana gelen üzücü olayın yaşanmaması ve vatandaşların yılbaşı kutlamalarını güven içerinde geçirmeleri için ekipler, aralıksız bir şekilde asayiş ve yol kontrolü yapıp şüpheli kişilerin üst aramasını yaptı.