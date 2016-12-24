(Görüntülü Haber) Çelik kasaları açan 7 şüpheli adliyede

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, girdikleri işyerlerinde çelik kasaları açarak içindeki para ve malzemeleri çalan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Siteler ve Altınşehir mahallelerindeki 3 işyerine giren şüpheliler, buradaki çelik kasaları açarak 10 bin lira para, 5 bin lira değerinde sigara ve 5 cumhuriyet altınını çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahiplerinin durumu fark etmesiyle çağırdığı polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan H.Y., H.U., T.Ç., M.A., H.U., Z.U. ve M.A.'nın kimliğini saptadı. Polis ekipleri daha sonra 7 şüpheliyi, Kahta ilçesindeki evlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.