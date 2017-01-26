Ramazan EĞRİ /İSTANBUL,() Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere ardından da tabela direğine çarptı. Aracın motoru kaza yerinden 50 metre ileri fırlarken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat Çekmeköy, Şile istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü sapağında meydana geldi. Ahmet Yeniçeri yönetimindeki 34 UE 4483 araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracın motoru yerinden çıkıp 50 metre ileri fırlarken araç ise tabel direğine çarptı. Araç hurda yığınına dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün cansın bedeninin araçtan çıkardı. Yeniçeri'nin cenaze Kartal Devlet Hastan Morgu kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Çekmeköy'de kaza;1 ölü
Ramazan EĞRİ /İSTANBUL,() Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere ardından da tabela direğine çarptı. Aracın motoru kaza yerinden 50 metre ileri fırlarken sürücü olay yerinde hayatını...
26 Ocak 2017 Perşembe 08:30
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