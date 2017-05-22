Erol POLAT / ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan cam elyaf fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bugün öğle saatlerinde, Çayırova'da bulunan bir cam elyaf fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çatıdan dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Çayırova'da cam elyaf fabrikasında yangın ucuz atlatıldı
Erol POLAT / ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan cam elyaf fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bugün öğle saatlerinde, Çayırova'da...
22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:02
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