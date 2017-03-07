Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...
Bakan Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi
Almanya ile ipler kopma noktasında

(Görüntülü Haber) Çayeli’nde ahşap evde yatalak hasta yanarak öldü

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü’nde bir ahşap evde çıkan yangında, yalnız olan yatalak hasta 86 yaşındaki Ali Faik Kartal, yanarak can verdi. Yatalak hasta Ali Faik Kartal’ın yaşadığı...

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü’nde bir ahşap evde çıkan yangında, yalnız olan yatalak hasta 86 yaşındaki Ali Faik Kartal, yanarak can verdi. Yatalak hasta Ali Faik Kartal’ın yaşadığı ahşap evde saat 11.30'da belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi, ancak itfaiye ulaşana kadar ev tamamen yandı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen yatalak hasta Ali Faik Kartal, hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.