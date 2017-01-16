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(Görüntülü Haber) Çaydan geçen sürücünün otomobili sürüklendi

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, su sığken kullanılabilen Mergen Çayı'ndaki patika yoldan geçmeye çalışan sürücünün otomobili, yağmurla debisi yükselen çayda akıntıya kapılarak 400 metre sürüklendi. Sürücü Demirbağ, otomobilden...

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, su sığken kullanılabilen Mergen Çayı'ndaki patika yoldan geçmeye çalışan sürücünün otomobili, yağmurla debisi yükselen çayda akıntıya kapılarak 400 metre sürüklendi. Sürücü Demirbağ, otomobilden inerek kurtulmayı başardı. Bugün saat 18.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu Mergen Çayı'nın Arslanlı Mahallesi bölümüne gelen 61 yaşındaki Muammer Demirbağ yönetimindeki 09 R 0551 plakalı otomobille, su sığken kullanılan patika yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Ancak yağmur yüzünden çayın debisi arttığından geçiş anında otomobil, akıntıya kapıldı. Yaklaşık 400 metre sürüklenen otomobilden inen sürücü Demirbağ, canını kurtardı. Sürücü Demirbağ'ın ihbarıyla olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, Mergen Köprüsü'nün altında takılan otomobili çıkardı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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