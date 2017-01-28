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(Görüntülü Haber)Çatıya çıkıp intihara kalkıştı, 2 saatte ikna edildi

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON'da eşinden boşanan ve yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen 35 yaşındaki Mustafa K., yarı çıplak çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mustafa K., polislerin 2 saatlik ikna...

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON'da eşinden boşanan ve yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen 35 yaşındaki Mustafa K., yarı çıplak çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mustafa K., polislerin 2 saatlik ikna çabası sonucu çatıdan indirilebildi. Olay saat 14.20 sıralarında, Hacıkasım Mahallesi Şehir Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce boşanan ve bunalımda olduğu belirtilen Mustafa K. oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Soğuk havada gömlek ve kazağını çıkartan ve elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyen Mustafa K., eşinin ve çocuklarının yanına getirilmesini istedi. Polis gelip önlem alırken, sokakta toplananlar gelişmeleri merakla izlerken cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine terörist olmadığını söyleyen ve boşandığı eşiyle sorunlar yaşadığını söyleyen Mustafa K., 2 saatlik çaba sonunda ikna edilerek çatıdan indirildi. Mustafa K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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