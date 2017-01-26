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(Görüntülü Haber) Çatıya çıkan dernek başkanını polis ikna etti

GENEL Merkezi Samsun'da bulunan bir derneğin Başkanı A.D., 7 katlı binanın çatısına çıkarak sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini söyledi. Yargılandığı çeşitli davalarda kendine haksızlık yapıldığını...

GENEL Merkezi Samsun'da bulunan bir derneğin Başkanı A.D., 7 katlı binanın çatısına çıkarak sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini söyledi. Yargılandığı çeşitli davalarda kendine haksızlık yapıldığını öne süren A.D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Adalet istiyorum. Bu ülkede adalet denilen bir şey yok. Artık çok bunaldım" dedi. A.D., müzakereci polisin ikna çabası ile eyleminden vazgeçti. Olay, bugün Samsun'un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Genel merkezi Samsun'da bulunan derneğin Başkanı A.D., dernek binasının bulunduğu 7 katlı binanın çatısına çıktı. Boynuna geçirdiği urganla cep telefonundan sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yapan ve intihar edeceğini söyleyen A.D.'yi görenler polise haber verdi. Sevk edilen polisler çevreyi güvenlik kordonuna alarak durumu sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, A.D.'nin atlama olasılığını göz önüne alarak binanın önüne çadır açtı. "ADALET İSTİYORUM" Yargılandığı çeşitli davarlarda kendine haksızlıklar yapıldığını öne süren A.D. çatıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Ben adalet istiyorum. Bu ülkede adalet denilen bir şey yok. Artık çok bunaldım" dedi. Bu sırada olay yerine gelen müzakereci polis uzun süren görüşmelerden yaklaşık 4 saat sonra A.D.'yi eyleminden vazgeçirdi. İntihar girişiminde bulunan adam ifadesi için polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.

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