Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM'da, çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller büyük hasar gördü. Otomobillerde kimsenin olmaması can kaybını önledi. Olay bugün öğlen saatlerinde merkez Palandöken İlçesinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın çatısında biriken karlar, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte erimeye başladı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, büyük bir gürültü ile park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi. Otomobillerin içinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.
(Görüntülü Haber) Çatıdan düşen kar kütlesi, 3 otomobili hurdaya çevirdi
Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM'da, çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Otomobiller büyük hasar gördü. Otomobillerde kimsenin olmaması can kaybını önledi. Olay bugün öğlen saatlerinde merkez...
25 Aralık 2016 Pazar 15:58
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