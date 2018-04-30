(Görüntülü Haber) Çatıdan atlayan genç kız öldü

GAZİANTEP'te, Kübra K. (17), oturduğu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün gece Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra K., bilinmeyen nedenle oturdukları 4 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Genç kız, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kübra K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan polis soruşturması sürüyor.