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(Görüntülü Haber) Çatıdaki molozlar korkutuyor

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, 2 katlı konukevinin çatısına kaçak yapıldığı için yıkılan terasta temizlenmeyen molozlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Haşimiye Meydanı'nda Berces Kaya’ya ait 2 katlı konukevinin çatısına...

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, 2 katlı konukevinin çatısına kaçak yapıldığı için yıkılan terasta temizlenmeyen molozlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Haşimiye Meydanı'nda Berces Kaya’ya ait 2 katlı konukevinin çatısına ruhsatsız yapılan teras, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın ardından molozların tamamı kaldırılmadı. Molozlar, caddeden geçenleri tedirgin ediyor. Konukevinin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görülürken, çevre esnafı duruma tepki gösterdi. Bölgedeki esnaf, beton parçalarının düşmesi halinde can kayıplarının yaşanabileceğini belirterek, çatı katındaki molozların temizlenmesini istedi.

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