(Görüntülü Haber) Çatı yangını apartman sakinlerini endişelendirdi
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Apartman sakinleri endişe içinde sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın saat 19.00 sıralarında İnegöl’ün...
18 Ocak 2017 Çarşamba 22:31
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Apartman sakinleri endişe içinde sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın saat 19.00 sıralarında İnegöl’ün Esentepe mahallesinde bulunan Köykent sitesinin içerisindeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yanar vaziyetteki soba külünden çıktığı tahmin edilen yangında, çatıdaki yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Endişelenen bina sakinleri evlerini boşaltarak dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü. Üzerlerine sardıkları batttaniyers ile sokağa çıkan daire sakinleri de söndürme çalışmalarını izledi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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