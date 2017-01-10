(Görüntülü Haber) Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulanan 5 katlı binanın çatı katında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri, kar içindeki sokağa fırlayıp, gözyaşı döktü. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.