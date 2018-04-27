Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İki kamyon ve bir aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.
(Görüntülü Haber) Çatalca'da trafik kazası: 2 ölü
Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İki...
27 Nisan 2018 Cuma 16:37
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