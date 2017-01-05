(Görüntülü Haber) Çatak Belediye Başkanı DBP'li Bartu tutuklandı

VAN'ın Çatak İlçesi'nde, DBP'li Belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 18 kişiden, aralarında Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun bulunduğu 5'i tutuklandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün DBP'li Çatak Belediyesine yönelik operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 2 kişi serbest bırakılırken; mahkeme heyeti Belediye Başkanı Celalettin Bartu, Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Babur, Belediye Encümen üyesi Attar Ertaş, eski DBP İlçe Başkanı Vehbi Batur ile Nihat Babur'un da 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gözaltındaki 11 kişinin sorguları ise sürüyor.