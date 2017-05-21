(Görüntülü Haber) Çarptı, öldürdü, kaçtı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin İçmeler Karayolu 8'inci kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen kuaför 19 yaşındaki Fatih Çanakkale, otomobilin çarpması sonucu öldü. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü arıyor. Kaza bugün saat 01.00 sıralarında Marmaris İçmeler karayolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Beldibi Mahallesi'nde kuaförlük yapan Fatih Çanakkale, Marmaris- İçmeler karayolu üzerinde bir otelde çalışan arkadaşlarının kaldığı lojmanı ziyaret etti. Arkadaşlarıyla lojmanın önündeki bahçede bir süre sohbet eden Çanakkale, gece yarısı dolmuşla evine gitmek için karayoluna geldi. Yolun karşı şeridine geçmek isteyen Fatih Çanakkale'ye, iddiaya göre hızla gelen 48 SK 393 plakalı beyaz otomobil çarptı. Otomobilin altında 75 metre sürüklenen Fatih Çanakkale, beton zeminde kanlar içinde kalırken otomobil sürücüsü kaçtı. Bir motosikletinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledikleri Fatih Çanakkale'nin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Marmaris-İçmeler karayolunda bir saat süreyle tek şeritten trafik verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası yol trafiğe açıldı. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için MOBESE kameralarından inceleme başlattı. Aydın'ın Bozdağan İlçesi nüfusuna kayıtlı Fatih Çanakkale'nin, fotoğraf ve bisiklet tutkunu olduğu belirtildi.