Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe günleri yasadışı kumar oynatan ve bu makineleri üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynattığı belirlenen 7 mekan ve makinelerin üretildiği adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 27 tane 'Çarkıfelek' diye bilinen makine, 8 tane sigara makinesi ve 510 lira para ele geçirildi. Polis ekipleri 1'i polis memuru toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilere işlem başlatılırken, M.A.B. isimli polis memuru hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber)"Çarkıfelek" operasyonunda 1 polis de gözaltında
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe günleri yasadışı kumar oynatan ve bu makineleri üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda...
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:01
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