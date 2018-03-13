YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının neden olduğu zarar ve çıkış nedeni soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gün aydınlanınca yapılacak olan incelemeler sonrası belli olacak.
(Görüntülü Haber) Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde büyük yangın (1)
YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına...
13 Mart 2018 Salı 08:02
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