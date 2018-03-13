(Görüntülü Haber) Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde büyük yangın (1)

YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının neden olduğu zarar ve çıkış nedeni soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gün aydınlanınca yapılacak olan incelemeler sonrası belli olacak.