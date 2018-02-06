(Görüntülü Haber) Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 5 şahsın sosyal medya hesaplarından, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adreslerine operasyon düzenlenen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 5 şahsın sosyal medya hesaplarından, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adreslerine operasyon düzenlenen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.