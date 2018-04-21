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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (- ÇANAKKALE'de, taksinin kaldırıma çarpması sonucu sürücü Kaan Koçer ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ayvacık ilçe girişindeki Atatürk Caddesi üzerinde...

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (- ÇANAKKALE'de, taksinin kaldırıma çarpması sonucu sürücü Kaan Koçer ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ayvacık ilçe girişindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan Koçer (30) idaresindeki 17 T 0334 plakalı taksi, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yararlılar sürücü Kaan Koçer ve Serhat Eksik (31) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılardan Koçer ile Eksik, Ayvacık Devlet Hastanesi, isimleri öğrenilemeyen diğer iki yaralı ise Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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