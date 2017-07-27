(Görüntülü Haber) Çanakkale'de sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.



Marmara'da etkili olan sağanak yağmur, Çanakkale'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün, saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle yollarda çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.



Ezine'de yağmurla birlikte yağan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.