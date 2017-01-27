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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de market soygunun zanlıları adliyede

ÇANAKKALE'deki bir marketler zincirinin şubesini soyan, polisin takibiyle yakalanan kar maskeli ve silahlı 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki...

ÇANAKKALE'deki bir marketler zincirinin şubesini soyan, polisin takibiyle yakalanan kar maskeli ve silahlı 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli ve eli silahlı O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y. (18) kasiyerden kasadaki tüm parayı vermesini istedi. Kasiyerden paraları alan şüpheliler, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtı. Hemen ardından market görevlilerinin durumu polise bildirmeleri üzerine bölgeye, çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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