(Görüntülü Haber) Çanakkale'de kaçakları taşıyan yat battı, faciadan dönüldü

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçakları taşıyan yelkenli yat battı. Yattaki 39 kaçak kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, olayla ilgili organizatör olduğu düşünülen 5'i Ukrayna uyruklu, 2'si Türk, 7 kişi gözaltına alındı. Akvaryum Koyu açıklarında bugün saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 39 kaçağı taşıyan 'Doğanay' isimli yelkenli yat, pervanesine halat dolanınca sürüklenmeye başladı. Yat, koydaki kayalıklara çarpıp su alırken, içindekiler kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yat da kısa süre sonra suya gömüldü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan 39 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, batan yat ile olaydan bir süre önce açıkta yan yana gelerek irtibat kurduğu belirlenen 11 metre uzunluğundaki 'Voyager' adlı yelkenli yatın peşine düştü. Ekipler, durdurup Bozcaada İskelesi'ne getirdiği yattaki 3 Ukraynalıyı, organizatör olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Akvaryum Koyu Sahili'ndeki aramalarda da 2 Ukraynalı ile Bozcaada'dan feribota binerek Geyikli İskelesi'ne kaçtığı belirlenen 2 Türk de yakalandı. Yelkenli yatın batma anı ise Burak Bal adlı kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Burak Bal, “Yat Akvaryum Koyu önünden geçiyordu. Pervanesine halat dolanmış. Kontrolden çıkıp burundaki kayalıklara çarptı. O sırada tekne delinmiş. İçindekiler hızla inmeye başladı. Ben de teknede başka kimse olup olmadığını kontrol ettim. Başka kimse yoktu. Kısa süre sonra da yelkenli yat tamamen suya gömüldü" dedi.