(Görüntülü Haber) Çanakkale'de huzur operasyonu

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelini kapsayan huzur operasyonu düzenledi.



Saat 09.00 ile 15.00 arasında il genelinde toplam 16 noktada 'huzurlu sokaklar' uygulaması adı altında gerçekleşen huzur operasyonu, çok sayıda polisin katılımıyla yapıldı. Yapılan kontrollerde şüphelilere, kimlik kontrolü yapıldı. Aranan 4 kişi denetimde yakalandı. Huzur operasyonu kapsamındaki trafik kontrollerinde ise 1 araç trafikten men edildi.



