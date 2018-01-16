(Görüntülü Haber) Çanakkale'de film gibi dolandırıcılık girişimi

ÇANAKKALE'de borçları nedeniyle icra gelen otomobilini parçalatıp, söktüğü plakayı kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takan, ardından da 'Aracım çalındı' diyerek kaskodan para almaya çalışan T.K. (39) ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale'de yaşayan T.K., 6 ay önce banka kredisi ile İstanbul'da S.T.'ye ait 34 GF 8511 plakalı otomobili satın aldı. İlerleyen süreçte banka kredisi ile borçlarını ödemekte güçlük çeken T.K.'nin otomobiline 4 yerden icra geldi. Bunun üzerine otomobilin önceki sahibi S.T ile irtibata geçen T.K., "Kaskodan otomobilin parasını nasıl alabilirim?" diye sordu. S.T., T.K.'ye "Kendi otomobilin bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Senin otomobiline benzer aynı model, aynı renk araç bul ve kirala. Kiraladığın otomobile, kendi otomobilinin plakalarını tak. Sonra da o otomobile çalındı süsü ver. Bu sayede kaskodan parçalattığın otomobilin parasını alabilirsin' dedi.



PLANI UYGULADI



Bunun üzerine harekete geçen T.K., geçen 12 Ocak'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobile benzer aynı model aynı marka otomobili İzmir'de buldu. Kiraladığı 34 JZ 1451 plakalı otomobille Çanakkale'ye dönen T.K., 13 Ocak'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatmak üzere İstanbul'a götürüp, eski sahibi S.T'ye bıraktı. S.T., otomobili parçalatıp, parçaların satışından elde edilen parayı ve otomobilin plakalarını T.K'ye verdi. Çanakkale'ye dönen T.K., kendisine ait parçalanan otomobilin plakalarını İzmir'den kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takıp, birkaç gün kentte dolaştı.



KİRALIK ARACI ÇALDIRDI



T.K. daha sonra arkadaşı C.Y. ile kendi aracının plakalarını taşıyan kiraladığı aracı çalması için plan yaptı. C.Y.'ye, 'Sana 150 TL vereyim. Belirlediğimiz bir gece saat 02.30'da kent merkezindeki evime gir. Evin içinde kamera var. Kameraya sakın bakma. Yatak odasında bulunan arabanın anahtarını, 1 tane kol saatini ve 30 TL'yi al. Evi dağıt, sonra çık. Kapıdaki arabayı da kendi plakalarını takarak İzmir'deki kiraladığım galeriye teslim et' dedi.



C.Y., planladıkları gibi eve girip hırsızlık süsü vererek, 34 GF 8511 plakası takılı kiralık araca kendi orijinal plakaları 34 JZ 1451'yi takıp, İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada, T.K'. ise "Evime hırsız girdi, arabam çalındı" diyerek emniyete başvurdu.



OĞLUNUN HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve oğlu O.Ş.K.'nin (19) ifadesine başvurdu. İfadeler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan O.Ş.K., dolandırıcılık olayını itiraf etti. T.K. gözaltına alındı. Kiralık aracı İzmir'e teslim etmeye götüren C.Y. ise Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yakalandı. T.K.'ya dolandırıcılık olayı ile ilgili fikri veren S.T. de İstanbul'da gözaltına alınıp, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayı itiraf eden T.K.'nin oğlu O.Ş.K. serbest kaldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



